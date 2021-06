Fórmula 1: Regra pensada para melhorar espetáculo, ‘ajuda’ as melhores equipas… | AutoSport

Fernando Alonso chamou a atenção para uma regra que apesar de ter sido pensada para melhor o espetáculo na Fórmula 1 acaba por beneficiar somente as melhores equipas. Os monolugares mais competitivos das duas equipas da frente são os únicos que permitem ‘usar e abusar’ da regra que obriga que que os pilotos arranquem para a corrida com o composto de pneus com que realizaram o melhor registo na Q2, mas nos últimos tempos as melhores equipas têm conseguido qualificar-se com borrachas mais duras o que não sucede com as outras e isso dá logo às equipas da frente uma vantagem estratégica na corrida pois com pneus mais duráveis têm melhores opções estratégicas.

O espanhol pegou neste assunto porque no próximo fim de semana no GP da Áustria a Pirelli vai levar três compostos ainda mais macios, o que vai acentuar essa diferença, pois torna quase impossível às equipas dos meio do pelotão fazer apenas uma paragem: “Isso é o que as regras têm de mau. Eles tentam inventar uma regra para beneficiar o espectáculo, e apenas beneficiam as grandes equipas”, disse ao RaceFans.