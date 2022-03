Fórmula 1: Regra de Safety Car alterada | AutoSport

Uma versão atualizada do regulamento desportivo foi publicada ontem e entre outras alterações, há uma pequena, mas significativa mudança, que surge como resposta ao controverso final da temporada de 2021 em Abu Dhabi.

O artigo 55.13 do regulamento afirma agora que “todos” os carros retardatários devem ultrapassar o Safety Car após ser dada a ordem aos pilotos pelo diretor de prova, enquanto anteriormente o termo usado era “qualquer” , o que possibilitou uma diferente interpretação em Abu Dhabi.

O artigo alterado, diz agora que “Se o diretor de prova considerar seguro fazê-lo, e a mensagem ‘LAPPED CARS MAY NOW OVERTAKE’ (carros atrasados podem agora ultrapassar) tiver sido enviada a todos os concorrentes utilizando o sistema oficial de mensagens, todos os carros que tenham sido ultrapassados pelo líder serão obrigados a passar os carros na volta do líder e o Safety Car”.

Além da mudança no procedimento do Safety Car, outra alteração foi na pontuação para corridas que são interrompidas após 50 a 75 por cento da distância real da corrida foi ligeiramente ajustada, depois de ter sido mudada uma primeira vez em meados de fevereiro. A pontuação passa a ser atribuída assim: 19-14-12-10-8-6-4-3-2-1. Em fevereiro, a alteração do regulamento atribuía uma diferente pontuação aos 2º e 4º classificado, como pode ser visto aqui.