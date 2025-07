Fórmula 1 reduz pegada de carbono em 26% rumo ao Net Zero 2030

A Fórmula 1 está no bom caminho para alcançar o Net Zero até 2030, tendo conseguido uma redução de 26% nas suas emissões de carbono até ao final de 2024, ultrapassando já metade do objetivo mínimo de redução de 50%.

Crescimento sustentável durante expansão

Este progresso foi alcançado através da colaboração entre equipas de F1, parceiros, promotores e a FIA, num período de crescimento visivelmente extraordinário para o desporto. O calendário expandiu de 21 eventos em 2018 para 24 nas últimas duas épocas.

Durante este período, a assistência aos Grandes Prémios aumentou de 4 para 6,5 milhões de espetadores, e a base global de fãs cresceu para mais de 826 milhões. Sem mudanças operacionais, teria ocorrido um aumento estimado de 10% na pegada de carbono versus 2018. Mas não foi isso que sucedeu, bem antes pelo contrário…

Dados concretos da redução de emissões

No final de 2024, a pegada de carbono do desporto situava-se em 168.720 tCO2e, uma redução significativa face às 228.793 tCO2e de 2018. Este resultado reflete uma revisão da linha de base de 2018, alinhada com as melhores práticas internacionais.

Principais áreas de melhoria

Fábricas e Instalações: Redução de mais de 34.000 tCO2e (-59%) através da transição para energias renováveis nas instalações da F1 e das equipas.

Viagens: Diminuição de quase 20.000 tCO2e (-25%) graças ao aumento das operações de transmissão remota e investimentos em Combustível de Aviação Sustentável (SAF).

Logística: Redução de 6.438 tCO2e (-9%) através de novos contentores de carga para aviões Boeing 777 mais eficientes e expansão do uso de camiões com biocombustíveis na Europa.

Operações de Eventos: Diminuição de 12% por corrida, impulsionada pela transição para energias renováveis e adaptação de fornecedores-chave.

Stefano Domenicali, Presidente e CEO da Fórmula 1, destaca o firme empenho “em alcançar o Net Zero até 2030. É um objetivo concreto, já visível na redução significativa da pegada de carbono do nosso desporto.”

Ellen Jones, Responsável por ESG na Fórmula 1, destacou: “Os resultados de hoje são o produto de anos de trabalho árduo em todo o desporto. Temos um plano claro para cumprir os nossos compromissos.”

Iniciativas inovadoras implementadas

Combustíveis Sustentáveis

Investimento conjunto em SAF com parceiros globais DHL e Qatar Airways

Redução de mais de 8.000 tCO2e em 2024 (aproximadamente 19% de redução)

F2 e F3 já operam com combustível sustentável avançado desde 2025

Tecnologia de Transmissão Remota

Sistema de produção remota intercontinental a partir do Reino Unido

Aproximadamente 140 profissionais a trabalhar remotamente em cada fim de semana de corrida

Novo F1 Studio no M&TC em 2024

Otimização Logística

Novos contentores de carga para aviões Boeing 777 mais eficientes

Redução estimada de 9.000 tCO2e

80% dos promotores utilizam fontes de energia alternativas

Plano Futuro para 2030

A Fórmula 1 continuará a investir na estratégia de combustíveis alternativos, com maior utilização de SAF e melhorias nas operações futuras. A partir de 2026, o Grande Prémio do Canadá realizar-se-á em maio e o de Mónaco em junho, consolidando a etapa europeia num período único.

Tecnologia Sustentável

2025: F2 e F3 totalmente alimentados por combustível sustentável avançado

2026: F1 totalmente alimentada por combustível sustentável avançado

Pneus Pirelli com certificação FSC (Conselho de Administração Florestal)

Sistema de energia de baixo carbono da Aggreko em todos os Grandes Prémios europeus

Impacto Além da Pista

As inovações desenvolvidas pela F1 têm implicações significativas para a indústria automóvel e veículos rodoviários. O combustível desenvolvido para a Fórmula 1 foi concebido para ser compatível com automóveis de estrada, servindo como alternativa com benefícios globais potenciais na redução de carbono.

A Fórmula 1 demonstra que crescimento e sustentabilidade podem coexistir, estabelecendo um exemplo para outros desportos e indústrias a nível mundial.