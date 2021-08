Fórmula 1: Red Bull sugere Alex Albon a Williams e Alfa Romeo | AutoSport

Depois de confirmar as mesmas duas duplas para 2021 na Red Bull e Alpha Tauri, a estrutura procura uma opção dentro do pelotão da F1 para Alexander Albon. O piloto está atualmente ao serviço da equipa como piloto de desenvolvimento e terceiro piloto, para além de competir no DTM, onde venceu uma corrida na ronda anterior.

A edição italiana do motorsport.com, avança que a Red Bull terá oferecido os préstimos do seu piloto às duas equipas que ainda não confirmaram os seus pilotos para o próximo ano, para além da Mercedes, como é óbvio, a Williams e Alfa Romeo. Segundo a mesma publicação, das informações que recolheram no paddock durante o GP da Bélgica, a Williams pode estar interessada, colocando o piloto tailandês à frente de Nyck de Vries e de Guanyu Zhou. Quanto à Alfa Romeo, surgiram alguns rumores, que no GP de Itália, em Monza, deverá ser feito o anúncio da escolha dos pilotos da equipa para o próximo ano e Albon pode ser uma escolha viável para a equipa. Se o piloto, ligado contratualmente à Red Bull, for colocado numa destas equipas, é um golpe desferido na Mercedes ou na Ferrari, já que são duas equipas clientes destas e ter Albon a pilotar um carro com uma unidade motriz de um adversário, pode ser um plano genial de Helmut Marko e Christian Horner.