Fórmula 1: Red Bull sem grandes desenvolvimentos para resto da temporada | AutoSport

À semelhança das grande rivais Mercedes e Ferrari, a Red Bull também não vai apresentar desenvolvimentos de grande monta no RB18 numa altura em que o título mundial de pilotos está fechado, o campeonato de construtores está bem encaminhado e faltam apenas 4 Grandes Prémios para o final da temporada.

“O foco está agora totalmente centrado em 2023. Há ainda algumas coisas, mínimas, a chegarem, mas não haverá grandes atualizações até ao Grande Prémio de Abu Dhabi”, disse Rob Marshall, responsável técnico da Red Bull no podcast F1Nation.

As últimas atualizações do RB18 foram apresentadas em Singapura, onde a equipa introduziu um fundo revisto, confirmou Paul Monaghan, engenheiro chefe da estrutura. “Foram cerca de alguns milímetros de mudanças aqui e ali, mas conseguimos fazer isso depois de não termos sofrido danos nos nossos pisos na Bélgica, Países Baixos e Itália”, explicou o responsável. “Depois optamos por esta atualização, que queríamos introduzir na primeira corrida fora da Europa, e não a meio dessa jornada. Foi por isso que escolhemos Singapura”.

Monaghan justificou a opção de não introduzirem atualizações nos fins de semana que faltam por várias razões, uma delas é para não mostrar o “jogo” de 2023 aos adversários antes do tempo.