Fórmula 1: Red Bull renova com Christian Horner até 2026 | AutoSport

Christian Horner é team principal da Red Bull desde 2005 e deverá manter essa posição até 2026, segundo o que avançou Helmut Marko em entrevista conjunta com Max Verstappen ao canal Servus TV.

“Estamos a trabalhar num novo contrato que o ligará à Red Bull até 2026”, disse Helmut Marko e dirigindo-se a Max Verstappen adiantou que “falámos com ele antes de ti.”

Para Marko, a estabilidade que a manutenção de Horner na estrutura dá, é a necessária numa altura crítica da Fórmula 1. “Vamos em busca de estabilidade nas posições-chave dentro da equipa para o ano de transição em que a nova fórmula do motor e as novas regras do chassis entrarão em vigor”, disse o austríaco que depois elogiou o trabalho do britânico: “Tinha zero experiência na Fórmula 1 na altura, mas eu conhecia-o da Fórmula 3000 e sabia como era ambicioso e o que tinha para oferecer. Desde então, evoluiu para um chefe de equipa muito carismático”.

Sobre o contrato de Max Verstappen, que disse querer ficar na equipa 10 a 15 anos, depois de conquistar o título, Helmut Marko deixou um aviso: “As suas palavras ainda não chegaram a quem gere a sua carreira. Neste momento, estamos a discutir isso”.