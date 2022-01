Fórmula 1: Red Bull quer envolvimento dos fãs no lançamento do RB18 | AutoSport

A Red Bull quer envolver de forma única e inovadora os seus fãs no lançamento do novo RB18, o monolugar com que Sérgio Perez e Max Verstappen vão disputar as 23 corridas de 2022. A equipa promete utilizar uma tecnologia que permite transmitir ao vivo a versão personalizada de cada fã do lançamento do RB18 através da rede social preferida e ainda que cada um dos seus fãs possa personalizar a transmissão do evento, escolhendo qual o piloto que quer apresentar, que membro da equipa quer ouvir e em que língua gostaria que o conteúdo seja transmitido.

RB18 coming 🔜 Get involved with our car launch for 2022 💪 — Red Bull Racing (@redbullracing) January 14, 2022