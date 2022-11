Fórmula 1: Red Bull propôs lugar na gestão a Sebastian Vettel | AutoSport

Sebastian Vettel viveu na Red Bull a sua melhor fase na Fórmula 1, equipa que o ajudou a conquistar quatro títulos mundiais e talvez por isso, o piloto alemão pode um dia regressar a Milton Keynes noutra posição que não piloto, agora que terminou a carreira na disciplina.

Helmut Marko revelou, em declarações à Sky, que teve uma primeira conversa, com Christian Horner ao seu lado, com Vettel e uma proposta para o alemão voltar à Red Bull numa função de gestão dentro da equipa. “Não é impossível que ele regresse numa posição sénior na gestão”, disse o consultor Helmut Marko, insinuando ainda que: “Tenho quase 80 anos. Isso seria qualquer coisa de significante”.

Embora tenha apenas acontecido uma primeira conversa em Abu Dhabi Marko revelou que foi dada a possibilidade ao alemão de um “cargo de liderança na gestão, isso poderia atraí-lo. Foi isso que saiu daquela conversa”. No entanto, o responsável austríaco admite que “vamos deixar que ele plante algumas árvores e depois veremos o que acontece.”

A possível entrada de Vettel na estrutura da equipa recebeu o aval de Horner, que salientou que Vettel “é daqueles tipos que são irritantemente bons em tudo o que fazem. Tenho certeza que se escolhesse essa carreira, com certeza seria muito bom”.