Fórmula 1: Red Bull pode igualar um recorde que pertence à McLaren desde 1988 | AutoSport

Em Austin, na corrida do Grande Prémio dos EUA a Red Bull triunfou pela oitava vez consecutiva, terminando com um dos seus pilotos no primeiro lugar desde o GP de França em julho. Se Max Verstappen ou Sergio Pérez continuarem na senda das vitórias nas últimas três corridas da temporada, a Red Bull iguala mais um recorde histórico da Fórmula 1. O recorde de mais vitórias consecutivas numa época.

Até ao presente, apenas a McLaren conseguiu vencer onze corridas consecutivas. Em 1988 com o lendário MP4/4, a equipa de Woking com Alain Prost e Ayrton Senna, venceram as primeiras 11 jornadas, de 16 no total, daquela época. Terminaram o ano com 134 pontos de vantagem sobre a Ferrari, numa altura em que o vencedor da corrida somava 9 pontos apenas. Em caso de vencerem as próximas corridas – a corrida de sprint não conta para este recorde – a Red Bull junta-se à mítica McLaren.

Ainda assim, a Red Bull não irá bater ou igualar o recorde da Mercedes, em 2016, que venceu 19 corridas durante toda a temporada. Com 15 vitórias em 2022, a Red Bull somará “apenas” 18 triunfos caso mantenha o rumo das últimas corridas.