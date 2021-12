Fórmula 1: Red Bull não trocava título de Max Verstappen pelo de construtores | AutoSport

Nenhum dos funcionários da Red Bull trocaria o título conquistado na última volta do último GP do ano por Max Verstappen, pelo maior prémio monetário que resulta da conquista do campeonato de construtores, afirmou na gala da FIA Christian Horner. “O [campeonato] de construtores é onde está o dinheiro. É aí que as receitas que entram no desporto são distribuídas com base no desempenho no campeonato. E penso que cada funcionário da nossa equipa, provavelmente na maioria das equipas, é recompensado pelo lugar onde se encontra no campeonato dos construtores, em oposição aos pilotos. Agora o [campeonato] de pilotos tem obviamente a popularidade e o prestígio. Não creio que haja um único funcionário dentro da nossa empresa que quisesse trocar o primeiro lugar nos construtores por este campeonato de pilotos”, explicou Horner.