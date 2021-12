Fórmula 1: Red Bull não comprometeu 2022 | AutoSport

Com a entrada do novo regulamento técnico em 2022, apelidado por alguns como um dos maiores de sempre, colocou pressão nas equipas. Tinham um olho em 2021 e outro em 2022, tentando não comprometer muito em cada ano. De certeza que foi um exercício complicado e vimos equipas com desempenhos terríveis este ano, como a Haas e a Aston Martin, mas a Red Bull aproveitou alguma falta de clareza na Mercedes e conseguiu colocar-se ao lado desta no campeonato, tendo vencido o campeonato de pilotos no final da época.

Christian Horner diz que cada equipa trabalhou como achou melhor, mas que no caso da sua estrutura, foi um “esforço monumental” conseguir dar um carro capaz este ano, sem comprometer 2022. “Penso que todos nós já sabíamos que as grandes mudanças de regulamentação estão a chegar para 2022 e aplicámos o nosso recurso em conformidade. Tenho a certeza de que cada equipa fez o que pensou ser correto e isso colocou pressão sobre a organização. É aí, penso eu, que a equipa foi notável, porque manter uma taxa de desenvolvimento num novo conjunto de regulamentos e manter o foco no carro deste ano exigiu um esforço monumental e o empenho demonstrado por toda a equipa foi fenomenal”.