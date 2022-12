Fórmula 1: Red Bull fez mais do que “defender o título” | AutoSport

Em fevereiro deste ano, durante a apresentação do RB18 – que se revelou completamente diferente do carro que foi mostrado neste evento – Christian Horner dizia que o “grande objetivo é defender o título”, prevendo aquilo que seria a época que se avizinhava. Apesar de acreditar ter um bom carro, Horner realçou a incerteza que rodeou o início de temporada com um regulamento técnico fortemente revisto, questionando-se se as “outras equipas conseguiram descobrir qualquer coisa que nos escapou?”

Passados 10 meses e 22 Grandes Prémios é possível afirmar que a Red Bull conseguiu ultrapassar o desafio colocado pelo regulamento e fez mais do que defender o título conquistado por Max Verstappen em 2021, pois juntou o título de construtores à revalidação do de pilotos por parte do neerlandês, dominando a segunda metade da época. A concorrência pelo título que o chefe de equipa da Red Bull afirmava ser “muito forte”, também deu alguma ajuda à estrutura de Milton Keynes. A Mercedes ficou presa a um conceito de monolugar quem não conseguiu domar e ficou-se pela conquista de apenas uma vitória na época e a Ferrari apostou num motor potente, mas com problemas de fiabilidade, colecionando ainda erros coletivos que não permitiram continuar a fazer frente à Red Bull como o fizeram nas primeiras corridas do ano.

Possivelmente, na próxima apresentação do projeto de 2023, Christian Horner vai repetir o que disse em fevereiro deste ano, mas certo é que apesar da sanção imposta pela FIA pela infração ao limite orçamental, que ainda não deverá ter grande impacto no início da próxima época, a Red Bull parece partir com alguma vantagem em relação à Ferrari e Mercedes.