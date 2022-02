Fórmula 1: Red Bull enfrentou “dois ou três grandes obstáculos” na preparação para 2022 | AutoSport

A luta até ao final da época de 2021 entre Red Bull e Mercedes, ou entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, parece ter tido influência na preparação da nova temporada na equipa do neerlandês, ao contrário do que tinha sido vinculado pelos seus responsáveis.

De acordo com Helmut Marko, desenvolver o RB18 e lutar pelo título de pilotos, colocou alguns desafios à equipa.

“Enfrentámos dois ou três grandes obstáculos”, disse Marko ao jornal austríaco Kleine Zeitung. “Foi a maior mudança dos regulamentos nos últimos 15 ou 20 anos. Todos os novos designs e planeamento tiveram de ser feitos dentro do limite orçamental, e depois lutamos pelo campeonato do mundo e tivemos de desenvolver o novo carro ao mesmo tempo”.

A Red Bull apresentou o RB18 para a época de 2022, mas pouco revelou. O carro exposto no evento, não foi mais que um “show car” com a pintura da equipa.