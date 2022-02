Fórmula 1: Red Bull e Porsche perto de finalizarem acordo | AutoSport

A negociação entre Red Bull e Porsche para uma parceria na Fórmula 1 em 2026 está perto de ser anunciada, podendo ficar finalizado o acordo em março.

Segundo a publicação Motorsport-total.com, as conversações entre a Red Bull e a Porsche estão muito avançadas e falta apenas a aprovação na Volkswagen, que pode acontecer já no próximo mês. Ficará assim, assegurado o regresso da Porsche à Fórmula 1, com dois grandes protagonistas na elaboração do acordo entre as partes: Helmut Marko, consultor da Red Bull e Fritz Enzinger, responsável motorsport do grupo Volkswagen.

Ainda em janeiro, como demos conta no AutoSport, Zak Brown, CEO da McLaren, tinha confirmado as conversações entre Red Bull e Porsche. “Ouvi dizer que preparam algo com a Red Bull e a Porsche. Penso que falaram com algumas pessoas da grelha e, como imaginam, já tivemos conversas, mas, a curto e médio prazo, estamos muito felizes onde estamos”.

O Conselho Mundial da FIA confirmou em dezembro que o MGU-H será retirado das novas unidades motrizes de 2026, mas o motor V6 de 1.6 litros existente será mantido, combinado com o aumento da energia elétrica e a introdução de um limite de custos para o desenvolvimento das unidades.