Fórmula 1: Red Bull e Mercedes em bom nível no último dia de testes em Barcelona | AutoSport

Os testes de pré-temporada da Fórmula 1 em Barcelona chegaram ao fim e neste último dia, as interrupções e problemas com algumas das equipas chegou a um nível que não vimos nos dois dias anteriores. Apenas seis equipas estiveram com os seus carros em pista durante a tarde, resultando das questões sentidas no período da manhã.

Haas foi a equipa que pior ficou, que depois de um mau primeiro dia, completou hoje apenas 9 voltas. A equipa tem que responder a outras questões extracompetição, como todos sabemos derivada da invasão militar russa à Ucrânia, mas o trabalho em pista ficou comprometido por causa de uma fuga de óleo. Embora Günther Steiner afirme que a equipa aprendeu o básico sobre o carro, algumas das equipas que o responsável espera poder competir durante a época, saíram de Barcelona muito melhor preparadas, como por exemplo a Williams. O Bahrein será ainda mais importante para a equipa norte-americana.

A Alpine, Aston Martin e AlphaTauri também ficaram arredadas da pista durante a tarde – a maioria das equipas do meio do pelotão – quando estavam a mostrar serviço. Exemplo disso era o andamento de Fernando Alonso na primeira hora dos trabalhos, até ter um princípio de incêndio no A522. Ou Sebastian Vettel que completou 48 voltas e com o quinto tempo mais rápido.

O desempenho parece estar lá, e embora as equipas não tenham tido mais tempo em pista, foi apenas um azar, mas ainda assim Lance Stroll, Yuki Tsunoda e Esteban Ocon perderam uma oportunidade de pilotar os novos carros.

As equipas que mais se sobressaíram durante o último dia dos testes de Barcelona foram a Red Bull e a Mercedes. Ferrari e McLaren estiveram também muito bem, mas as duas equipas que estiveram em disputa na época passada, parecem estar a um nível muito alto. Tempos mais rápidos e muitas voltas completadas. A Mercedes mesmo ainda sofrendo com o chamado “Porpoising” (uma espécie de efeito sobe e desce, o carro tende a subir e a descer de forma contínua), Lewis Hamilton foi o piloto com mais voltas dadas e com o melhor tempo do dia. No Bahrein vamos ver se alguma destas equipas se pode destacar da outra, mas para já, o nível é muito semelhante.

Uma pequena referência ao teste dos pneus de chuva e intermédios da Pirelli que foi efetuado no período da tarde. Foi a primeira vez que os pneus de chuva foram experimentados nos monolugares de 2022 em pista, mas não houve muitos dados recolhidos. Daniel Ricciardo saiu para a pista com pneus de chuva e logo foi percetível que os intermédios eram mais rápidos.

Agora o descanso vai ser pouco, com as equipas a terem duas semanas para prepararem o programa de testes no Bahrein e começar a época a sério na semana seguinte.

Voltas dadas no dia 3 dos testes de Barcelona: