Fórmula 1: Red Bull e Aston Martin podem ter ultrapassado o limite orçamental em 2021 | AutoSport

A Red Bull e a Aston Martin podem estar em vias de serem penalizadas pela FIA por terem excedido o limite orçamental definido para o mundial de Fórmula 1 na época passada, segundo o que é relatado pela publicação alemã Auto Motor und Sport.

A FIA concluiu recentemente as auditorias orçamentais de 2021 e será obrigada a revelar publicamente esses resultados, assim como qualquer transgressão que possa ter ocorrido. Porém, não estão delineadas punições desportivas para estes casos e podemos até ver a FIA a ser mais branda a aplicar multas pecuniárias. Podem ser aplicadas multas de até 5 milhões de dólares, mas as equipas adversárias da Red Bull e Aston Martin podem vir a fazer pressão para que o caso seja tratado com mão dura.

A Ferrari por exemplo, já deixou claro que a alegada ultrapassagem do limite orçamental da época passada terá provavelmente beneficiado o desenvolvimento do carro da Red Bull deste ano, numa época em que ambas estão no topo das classificações dos campeonatos.