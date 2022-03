Fórmula 1: Red Bull confirma causa das desistências no Bahrein | AutoSport

A Red Bull confirmou que o vácuo no sistema de abastecimento dos dois RB18 levou aos abandonos no GP do Bahrein, como tinha deixado antever Helmut Marko.

Max Verstappen foi o primeiro dos pilotos da equipa a ter de desistir da corrida, seguindo-se pouco depois Sergio Perez. Logo após a corrida a equipa relacionou as duas desistências com problemas no sistema de abastecimento, mas não tinha até ao momento confirmado oficialmente a causa do duplo abandono.

“Ambos os carros sofreram com a falta de pressão do combustível no fim de semana passado. Ambos os carros tinham quantidade correta de combustível, mas um vácuo impediu as bombas de extrair combustível e de o levar ao motor”, explicou um elemento da equipa ao Motorsport.com. “Tomamos as medidas necessárias para corrigir esta questão e não esperamos problemas este fim de semana”.

Na altura das desistências, Max Verstappen seguia no segundo posto, atrás de Charles Leclerc, e Sergio Perez era quarto classificado.