Fórmula 1: Red Bull anuncia novo patrocínio no valor de 150 milhões de dólares | AutoSport

Depois de ter apresentado a pintura do RB18 com o novo patrocinador principal, a Red Bull anunciou novo acordo milionário com a plataforma de trading de criptomoedas Bybit. Sem revelar o valor, várias fontes avançam que o acordo de três anos entre as partes pode valer 150 milhões de dólares, passando a ser o maior patrocínio de uma plataforma de criptomoedas no desporto.

Fundada em março de 2018, a Bybit cresceu exponencialmente ao longo dos últimos quatro anos e conta agora com mais de seis milhões de utilizadores registados em todo o mundo.

Sobre o novo acordo de patrocínio, Christian Horner afirmou: “Partilham a paixão da equipa por estar na vanguarda da inovação tecnológica, por estabelecer o ritmo competitivo e por perturbar o status quo. Aliado a isso está o empenho da Bybit em animar a experiência dos fãs na F1 através da inovação digital. Esta é também uma missão chave para a equipa e a assistência da Bybit irá ajudar-nos a construir uma ligação mais profunda e única com a equipa para os fãs de todo o mundo”.

Bybit é o último patrocinador numa linha crescente de plataformas de criptomoedas a utilizar Fórmula 1 como plataforma de marketing, com várias equipas na grelha a terem relações com estas empresas.