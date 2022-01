Fórmula 1: Red Bull anuncia novo patrocinador | AutoSport

A Red Bull anunciou uma nova parceria com a de jogo e entretenimento online PokerStars, a começar nesta época de Fórmula 1. O contrato plurianual, permite à empresa online expandir a sua presença na competição, passando a figurar no carro da equipa, o RB18, assim como nos fatos dos pilotos.

O chefe de equipa e CEO da Red Bull Racing Team, Christian Horner, disse que: “Na sequência da incrível temporada do ano passado de Fórmula 1, tenho o prazer de dar início a 2022 anunciando a PokerStars como novo parceiro. No nosso desporto vemos uma evolução constante, não só aplicada aos carros, mas também às novas tecnologias que estão focadas em alcançar a base global de fãs do desporto para lhes proporcionar experiências novas e interactivas para que possam desfrutar. Temos o prazer de acolher a PokerStars na Equipa, pois a F1 goza de um período de crescimento em novos territórios, e nos já existentes, e estamos ansiosos por iniciar em conjunto a temporada 2022”.