Fórmula 1: Red Bull acredita ter resolvido questão do DRS | AutoSport

O GP do Mónaco não foi o melhor traçado para a Red Bull perceber se tinha conseguido resolver o problema do DRS que tantas dores de cabeça deu a Max Verstappen durante a corrida do GP de Espanha, prova anterior ao Mónaco. No entanto, a equipa acredita ter a questão tratada.

“O nosso problema de DRS foi auto-infligido se formos honestos”, disse Paul Monaghan, engenheiro da Red Bull ao The Race.”Agora aprendemos as nossas lições de forma bastante dolorosa. Neste momento, está tudo muito bem, mas penso que seria uma tolice descansar sobre as nossas conquistas. Sabemos o que fizemos de errado. Era nossa responsabilidade corrigir a situação e até agora estamos bem”.

O maior teste acontecerá no GP do Azerbaijão, onde as velocidades são completamente diferentes daquilo que acontece no Mónaco, ainda assim Monaghan está confiante no trabalho desenvolvido.

“Baku apresenta problemas ligeiramente diferentes, velocidades de abertura de 160km/h [no Mónaco], em Baku são 300km/h, por isso não se trata realmente de peso no ‘flap’, mas sim de o levantar contra a sua própria carga aerodinâmica. Estou feliz aqui e funcionou,há algum alívio”.

Ainda de acordo com o engenheiro-chefe, a Red Bull está pronta para desenvolver melhor o RB18 para garantir sua competitividade ao longo da temporada. O carro da equipa de Milton Keynes tem sido melhor nas retas em comparação com o Ferrari, enquanto o F1-75 tem o seu ponto forte em curvas lentas. “Estamos a aprender a desenvolver o nosso conceito e a melhorar os nossos tempos por volta”, afirmou Monaghan. “Podemos ver onde o Ferrari é bom e onde é mau. E seríamos ingénuos em não fazer isso. Eles estão presos a esse conceito? Eu não sei. Estamos presos no nosso? Não, de forma nenhuma. Estamos abertos a mudanças.”