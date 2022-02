Fórmula 1: Red Bull acredita conseguir paragens rápidas nas boxes | AutoSport

Ainda no mês de agosto do ano passado, James Key, diretor técnico da McLaren, alertou para o aumento do tempo das paragens para troca de pneus. As jantes têm uma forma diferente, são mais pesadas e a solução aerodinâmica que passa por cima das rodas dianteiras, “colocam certamente um obstáculo no caminho de um dos braços do mecânico, que está a substituir a roda da frente ou a removê-la”, confirmou Key nessa altura.

Mesmo as equipas mais habitualmente mais rápidas no que toca às trocas de pneus, têm que atualizar o processo e treinar novos procedimentos. Uma equipa que se destacou sempre pelas paragens rápidas foi a Red Bull. Christian Horner, durante a apresentação do RB18, afirmou que acredita que a equipa possa chegar perto dos 2 segundos de tempo de paragem, mas não inicialmente.

“Penso que não vamos desafiar o recorde [da paragem para troca de pneus] neste primeiro ano com estas rodas. Trata-se de adaptar e aperfeiçoar as nossas técnicas e tenho quase a certeza que nos podemos aproximar de paragens de dois segundos mesmo com estas rodas e pneus”.

Como se pode perceber, qualquer pormenor do novo regulamento técnico tem impacto no desempenho das equipas.