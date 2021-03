Fórmula 1 recusa oferta de vacinação do governo do Bahrein

A Fórmula 1 recusou a oferta do governo do Bahrein que se prontifica a vacinar toda a ‘caravana’ da Fórmula 1, com a vacina Pfizer-BioNTech, deixando claro que sendo uma “organização sediada no Reino Unido, a Fórmula 1 não tem planos de se vacinar como grupo itinerante antes do planeado lançamento de vacinas através do sistema de saúde britânico”, revelou um porta-voz da F1. Uma decisão sensata, e uma mensagem muito simples e coerente que é passada para fora: não somos mais do que os outros…