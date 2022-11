Fórmula 1: Receitas do último trimestre aumentam em relação a 2021 | AutoSport

A Fórmula 1 continua em crescimento depois de conhecido o último relatório financeiro, com a disciplina a melhorar no terceiro trimestre de 2022 em relação ao mesmo período de 2021, apesar das receitas em relação à promoção das corridas ter baixado.

As receitas financeiras da Fórmula 1 no trimestre de julho a setembro deste ano aumentaram em 47 milhões de dólares comparativamente ao período homólogo do ano passado (715 milhões de dólares este ano vs. 668 milhões de dólares em 2021), tendo pesado muito o aumento das receitas dos direitos televisivos e patrocínios, enquanto o pagamento dos promotores locais baixou um pouco.

“As receitas primárias da F1 aumentaram no terceiro trimestre de 2022 com o crescimento dos direitos televisivos e de patrocínio, parcialmente compensado por um declínio nas receitas de promoção das corridas”, pode ler-se no relatório financeiro da disciplina. “As receitas da promoção das corridas diminuíram devido às menores taxas geradas pela mistura diferente de eventos realizados, com uma corrida adicional (o Grande Prémio da Rússia) realizada fora da Europa no mesmo período do ano anterior. Os direitos de media aumentaram devido ao crescimento das receitas de assinatura da F1 TV e ao aumento das taxas ao abrigo de novos e renovados acordos contratuais, e as receitas de patrocínio aumentaram devido ao reconhecimento das receitas dos novos patrocinadores”.

Com mais convidados e público presente em cada Grande Prémio realizado este ano, os custos operacionais aumentaram devido “à maior presença de convidados no Paddock Club e a um evento adicional do Paddock Club em comparação com o período do ano anterior”. Tendo também havido uma aumento dos custos com as parcerias da Fórmula 2 e Fórmula 3 e a “custos mais elevados de pessoal e de TI e ao aumento das taxas legais e outras taxas de consultoria”.

O diretor executivo de Fórmula 1, Stefano Domenicali explicou que “a Fórmula 1 está com bons resultados em 2022 em todas as áreas, incluindo financeiros, envolvimento com os fãs e ação em pista. Aguardamos com expectativa um final forte para a temporada, com pilotos e equipas a lutar dentro de pista”. O responsável máximo da disciplina salientou ainda que “ficámos entusiasmados por anunciar o nosso calendário de 24 corridas recorde para 2023, que inclui o muito aguardado Grande Prémio de Las Vegas e anunciamos também renovações significativas de transmissões plurianuais para alargar as nossas relações a taxas atrativas com a ESPN nos EUA e em 3 mercados europeus chave com a Sky”, concluiu.