Fórmula 1: Ralf Schumacher tinha dúvidas sobre continuação de Vettel | AutoSport

Foi anunciado pela Aston Martin que a dupla de pilotos atuais se manterá em 2022, terminando com a especulação em torno da continuação de Sebastian Vettel na Fórmula 1. O piloto alemão tem sido uma das vozes ativas na defesa do ambiente e tem apoiado vários projetos na área. Ainda estava na Ferrari e o piloto já tinha dito que existiam coisas mais importantes na sua vida que a F1.

Ralf Schumacher afirmou à Speedweek que tinha sérias dúvidas que Sebastian Vettel se manteria na competição em 2022, dizendo estar contente com a decisão anunciada. “Estou muito feliz por Sebastian ter tomado esta decisão. É bom para a Fórmula 1 em todo o mundo. Perder uma personalidade e um campeão como Sebastian Vettel seria uma vergonha para todo o desporto. Sabemos como o ambiente é importante para ele, e isso é bom, mas em Zandvoort estava realmente de mau humor com todas as questões ambientais a acontecerem ali. Tive realmente dúvidas na altura e perguntei-me se, talvez fosse passar mais tempo com a sua família”, conclui Schumacher.