Fórmula 1, Ralf Schumacher: “Nikita Mazepin não tem lugar na Fórmula 1” | AutoSport

Ralf Schumacher não poupou nas críticas a Nikita Mazepin, depois de mais uma troca de palavras acesas com Mick Schumacher e uma atitude questionável em pista.

Mazepin criticou abertamente o seu colega de equipa pela ultrapassagem na qualificação em Zandvoort, manobra feita com autorização da equipa, pois o jovem alemão precisava de duas voltas para aquecer os pneus, segundo o que foi explicado no final do dia de sábado. Mazepin criticou abertamente Schumacher e na corrida de domingo ia provocando um acidente ao fechar de forma violenta a trajetória ao seu colega que tentava a ultrapassagem.

Ralf Schumacher considera que o russo não tem lugar na F1 e que a equipa deve fazer algo urgentemente:

“Mick estava numa posição perfeita para ultrapassar quando Mazepin se moveu e até partiu a sua asa da frente no processo”, disse ele à Sky Deutschland. “Tais acções a estas velocidades são potencialmente fatais. Com ações como esta, Nikita não tem lugar na Fórmula 1”, apontou o irmão de Michael Schumacher, acrescentando: “Os riscos que ele está a correr não estão de acordo com o seu talento. Ele parece assoberbado e frustrado. Günther Steiner tem de intervir agora e urgentemente. Mesmo que o dinheiro seja necessário, esse não pode ser o preço por pôr em perigo a sua equipa”, concluiu ele.