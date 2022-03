Fórmula 1, Ralf Schumacher: Aston Martin “perdeu o rumo” | AutoSport

A Aston Martin entrou mal na nova época de Fórmula 1. A equipa de Silverstone era uma das grandes incógnitas depois dos testes de pré-temporada e no final do primeiro fim de semana percebeu-se que há ainda muito a fazer no AMR22 para que seja um carro competitivo. Existem rumores que uma versão B do carro está em preparação, mas só deverá chegar às pistas na segunda metade da época.

Na opinião do antigo piloto de Fórmula 1, Ralf Schumacher, a Aston Martin foi com “muita sede ao pote”. “A equipa perdeu o rumo”, disse Schumacher no programa da AvD Motor & Sport.” Quiseram conquistar tudo e muito depressa, e isso simplesmente não funciona na Fórmula 1. Não se pode simplesmente pegar em muita gente e muito dinheiro, pô-los num frasco, agitar e sai algo bom”.

Segundo Schumacher, para além do monolugar ser um “desastre”, Lawrence Stroll parece estar no cerne dos problemas da equipa. “Como ouvimos, o carro é um desastre. E ainda por cima, aparentemente o dono da equipa [Lawrence Stroll] está sentado nas reuniões e a dar dizer como as coisas devem ser feitas. Se for esse o caso, torna-se muito, muito complicado”.