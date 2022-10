Fórmula 1: Ralf Schumacher acredita que futuro de Mick é com a Audi | AutoSport

A Haas deverá confirmar em breve o piloto que fará dupla com Kevin Magnussen em 2023, podendo ainda ser Mick Schumacher. No entanto, as dúvidas crescem em relação ao piloto alemão com as declarações de Gene Haas e de Günther Steiner. O proprietário da equipa avisou que para Schumacher manter o lugar tinha de somar pontos – o que não aconteceu no Grande Prémio dos EUA – e que já tinha custado muito dinheiro à estrutura com os seus acidentes. Steiner tem vindo a falar de outros pilotos que são possibilidades, como Nico Hulkenberg, além de por mais de uma vez ter dado a entender que Daniel Ricciardo era a opção número 1 depois de ter ficado sem lugar na McLaren.

O antigo piloto de Fórmula 1 e tio do piloto da Haas, Ralf Schumacher defendeu, durante o programa AvD Motor & Sport Magazin da Sport1, que Mick Schumacher “fez tudo o que precisava de fazer para continuar a pilotar pela Haas na Fórmula 1 em 2023. Gene Haas e Günther Steiner também pensarão bem no assunto e depois perceberão que não há alternativa”. Sobre outras opções da equipa norte-americana, o antigo piloto salientou que “Daniel Ricciardo não é uma alternativa. E Nico Hulkenberg já está a caminho da reforma”.

Ralf Schumacher observou que seria melhor para o seu sobrinho manter-se como piloto principal de uma equipa da grelha da Fórmula 1 e não aceitar um lugar de piloto reserva e desenvolvimento, mas esse poderá vir a ser o caminho do ainda piloto da Haas.

Depois da confirmação de que a Audi vai entrar na Fórmula 1 em 2026 – sabemos agora que em parceria com a Sauber – o futuro de Mick Schumacher pode passar pela estrutura alemã, admitiu o seu tio. “Penso que para Mick se trata de conseguir ultrapassar 2023. Porque, a meu ver, o seu futuro está na Audi. Eles querem-no e já houve conversações”.

Seria normal que a Audi, e até a Porsche caso avance para a Fórmula 1, queira colocar um piloto alemão na sua equipa em 2026, ou até antes, e na verdade não existem muitas opções.