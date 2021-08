Fórmula 1 quer rever regras: “desde que equipas estejam de acordo, há vontade de melhorar” | AutoSport

Depois de tudo o que sucedeu em Spa, a Fórmula 1 está já a preparar-se para reagir, discutindo alterações de regras. Depois de terem sido atribuídos metade dos pontos quando os pilotos não realizaram sequer uma volta ‘competitiva’ deixou a comunidade da Fórmula 1 em choque. O que sucedeu está previsto nos regulamentos, mas até ontem nunca tinha acontecido. Já sucedera várias vezes devido a interrupções de corridas, por diversos motivos, mas uma corrida em que não houve… corrida, nunca.

Por isso o Diretor de Corrida da Fórmula 1, Michael Masi disse ao RaceFans que: “depois deste fim-de-semana e na nossa próxima reunião, vamos olhar para uma série de coisas, para ver o que todos querem. A FIA trabalha com as 10 equipas da F1 para desenvolver o regulamento e por isso vamos percorrer todos os vários cenários e ver o que todos pensam relativamente a eles. Qualquer alteração das regras poderá entrar em vigor no próximo ano, desde que as equipas estejam de acordo. Há muita colaboração e vontade de melhorar por parte de todos os envolvidos”, disse Masi.