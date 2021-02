Fórmula 1 quer espectadores “o mais rápido possível”

Stefano Domenicali espera que as corridas de Fórmula 1 possam ter espetadores o mais rapidamente possível. No ano passado, a tendência foi para “corridas fantasma”, com algumas honrosas exceções, onde se incluiu o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, mas nesta altura, com a força com que ainda está a pandemia, há ainda muitas restrições devido a estirpes mais virulentas.

O novo CEO da F1, questionado pelo jornal italiano Il Giornale se as duas rondas italianas do próximo mundial poderão acolher os espectadores, mostrou-se esperançoso: “São duas rondas fundamentais no calendário de 2021. Teremos apenas de ver qual é a evolução da pandemia nos próximos meses. Mas a esperança é certamente de poder ver muitas pessoas nas bancadas o mais cedo possível”. O desejo que tenho da Fórmula 1 ter espectadores é muito grande”, disse Domenicali, que também foi questionado sobre a Ferrari, a equipa que já liderou: “A F1 precisa da Ferrari e a Ferrari precisa da F1. Vejo a equipa a partir de uma situação ligeiramente mais difícil do que a que vimos no ano passado, mas estou convencido de que a vontade e a clareza do que precisa de ser feito estão muito presentes em Maranello”.