Fórmula 1 quer adeptos mas só “quando for seguro”

O desporto global está a começar a regressar à atividade, a Liga Alemã de Futebol já recomeçou há algum tempo, tal como a série americana NASCAR. A Fórmula 1 é um dos desportos mais desafiantes para regressar, nomeadamente devido à logística, devido ao grande número de pessoas envolvidas, e esta tem sido a principal razão pela qual as partes interessadas têm demorado o seu tempo a criar planos e processos considerados antes de ativar um regresso: “Parece-me que existe um grande desejo de grande parte do mundo, de querer voltar à vida como a conhecíamos mas todos querem fazê-lo em segurança e da forma correta e nós não estamos certamente sós nesse desejo. Outros desportos começam a competir, outras sociedades começam a abrir-se, grande parte do mundo está a avançar e penso que é importante compreender que o encerramento tem consequências para a saúde, para a sociedade e economia, que são reais, a médio/longo prazo. Por isso, temos de gerir inteligentemente os riscos desta doença e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para a eliminar e proporcionar segurança às pessoas, mas não o fazer duma forma que não reconheça que existem consequências reais, riscos, para o encerramento e penso que existe um desejo real, se o conseguirmos fazer da forma correta para começarmos a avançar” começou por dizer Chase Carey, responsável máximo da Liberty Media para a Fórmula 1: “Estamos interessados em ter adeptos nos eventos, mas eles só o podem fazer quando for seguro. Gostaríamos de ter adeptos nos eventos, mas não vamos ter fãs nos nossos primeiros eventos. Temos que dar passos cuidadosos e ponderados, com proteção e procedimentos adequados à sua volta para começar a avançar no mundo que conhecemos”.