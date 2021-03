Fórmula 1: Quem ‘vence’ a luta pelo pódio dos Construtores?

Outro dos pontos interessantes quanto ao Mundial de Fórmula 1 que arranca dentro de uma semana é a luta pelo terceiro lugar dos Construtores. Até ao início de 2020 estaríamos aqui a falar da luta pelo quarto lugar, porque os três primeiros estavam ‘reservados’, pela Mercedes, Red Bull e Ferrari e não forçosamente neste ordem, mas com a queda da Ferrari para o sexto lugar em 2020 fica a dúvida se conseguem recuperar, e até onde.

Por isso, a sensação que existe neste momento é que a Mercedes e a Red Bull vão ocupar os dois primeiros lugares e a McLaren, Aston Martin, Alpine, Ferrari e eventualmente Alpha Tauri e Alfa Romeo, podem pertencer ao meio do pelotão.

Seja como for, provavelmente só McLaren, Aston Martin, Alpine e Ferrari podem lutar pelo pódio: “Já não há segundo pelotão, é apenas um plantel”, disse Marcin Budkowski, Diretor Executivo da Alpine, no final dos testes. A imagem atrás da Red Bull e Mercedes após os testes parece certamente confusa, com McLaren, Alpine, Ferrari, Aston Martin e AlphaTauri em particular, todos demonstrando por vezes um ritmo forte no Bahrein.

Se fossemos olhar apenas para a pré-época, provavelmente seria a McLaren, pois Daniel Ricciardo e Lando Norris estiveram em muito bom plano com o seu novo McLaren MCL35M com motor Mercedes. Mas vamos ver durante a época, como tudo irá fluir.

Todas têm os seus aparente trunfos, a McLaren esteve be, a Alpine contou com um Fernando Alonso forte e Esteban Ocon mais seguro e confiante, a ‘nova’ Ferrari, se tiver carro, já se sabe que tem pilotos para fazer muito melhor que em 2020, a nova Aston Martin, cujo AMR21 deixou muito boas indicações estando aqui muito mais em questão os pilotos do que a valia da máquina.

Por fim a AlphaTauri, que pelo que mostrou nos testes pode intrometer-se nesta luta muito mais vezes que em 2020. Vamos ver como tudo começa no próximo fim de semana…