Fórmula 1: Quem precisa de fazer melhor em 2025?

Com o fim da temporada de 2024, o balanço das equipas e pilotos na Fórmula 1 deixa claro que alguns terão de elevar o seu desempenho para competir com os melhores em 2025. Seja devido a carros abaixo do esperado ou a atuações inconsistentes, há muitas áreas que exigem melhorias significativas.

A Aston Martin é uma das principais candidatas à categoria de “tem que fazer melhor”. Depois de terminar num dececionante quinto lugar no campeonato de construtores, com uma pontuação muito inferior à de 2023, a equipa reconheceu que o carro de 2024 ficou muito aquém do necessário. Com o bilionário Lawrence Stroll a investir pesadamente na equipa e a chegada de Adrian Newey prevista para a próxima temporada, 2025 será uma oportunidade crucial para se reerguerem e justificar o investimento.

Outro dos problemas da Aston Martin é claramente Lance Stroll, que precisa urgentemente de melhorar, mas essa é uma questão que provavelmente poucos se atreverão a levar ao dono da equipa… que é pai do piloto.

A verdade é que com a Aston Martin a apostar tudo em competir por títulos, o piloto canadiano terá que mostrar uma evolução significativa, especialmente porque o desempenho de 2024 ficou muito abaixo do que se espera de alguém com um carro minimamente competitivo.

A McLaren, por outro lado, precisa de mostrar que pode sustentar a sua forma de alta performance, e melhorar em muitos aspetos que falharam em 2024, como, por exemplo, a questão das ordens de equipa na Hungria, ficando a sensação que a equipa foi um pouco apanhada numa situação que se calhar não esperava estar, na luta pelos dois títulos, e tiveram ali algumas situações dúbias.

Apesar de terem conquistado o campeonato de construtores pela primeira vez em 26 anos, a equipa não pode descansar sobre os louros. Com Zak Brown e Andrea Stella no comando, a McLaren precisa de garantir que está pronta para lutar consistentemente tanto no campeonato de pilotos quanto no de construtores, enfrentando Red Bull, Ferrari e Mercedes com armas ainda melhores.

No entanto, há outras histórias que se destacam. Por exemplo, enquanto Alpine parecia um caso perdido no meio da temporada de 2024, a equipa mostrou uma recuperação surpreendente, especialmente no lado de Pierre Gasly. Agora, cabe à Alpine sustentar essa trajetória ascendente. Quem viu as prestações da equipa na primeira fase do ano dificilmente acreditaria num duplo pódio mais à frente e sendo verdade que foi também um duplo pódio muito frutos das circunstâncias, a verdade é que as prestações noutros lados provaram que nem tudo foi fruto do acaso.

Mesmo pilotos de topo, como Carlos Sainz e Charles Leclerc na Ferrari, precisam de encontrar maior consistência.

A Ferrari mostrou potencial em 2024, mas erros estratégicos e inconsistências custaram resultados importantes, para além de um carro que ainda não conseguiu ser competitivo em mais condições distintas. Para 2025, com a chega da Lewis Hamilton, ambos os pilotos da equipa terão que trabalhar em conjunto para transformar a Scuderia numa força mais forte, novamente.

A VCARB prometia fazer melhor no início do ano, mas não só Daniel Ricciardo mostrou já não ser o piloto que já foi como Yuki Tsunoda também não mostrou o salto qualitativo que a equipa queria que ele tivesse dado, ao ponto de ter sido Liam Lawson a ser promovido à Red Bull apesar de só ter chegado à equipa na segunda metade do campeonato, o que deve ser um duro golpe para o japonês, pois é totalmente improvável que fique muito mais tempo na segunda equipa da Red Bull que está lá para fazer crescer pilotos e não permitir que se façam velhos lá…

Uma referência final para a Kick Sauber. Quatro pontos conseguidos na penúltima corrida do ano. Quanto mais depressa a Audi chegar, melhor, porque pelo menos começa tudo de novo e a esperança renova-se. Ou talvez não…