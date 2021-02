Fórmula 1: Que Red Bull em 2021?

A resposta a esta questão pode determinar muito do que poderá ser a época de Fórmula 1 em 2021. O triunfo da Red Bull em Abu Dhabi 2020, com um forte domínio durante a corrida, depressa foi minimizado pela Mercedes, ainda que não oficialmente, dizendo-se que houve vários fatores que levaram à menor competitividade em Abu Dhabi, mas a Red Bull admite que se o fizeram foi de propósito: “Queriam fazer-nos sentir seguros a fim de atacar novamente durante os primeiros testes e depois colocar todos os adversários num estado coletivo de choque no início da época. Na verdade, fazem-no todos os anos”, disse Helmut Marko, que se mostra seguro que a Mercedes andou voluntariamente mais devagar: “Sei que a Mercedes abrandou”. Contudo, a Red Bull tem o exemplo dos seus arranques modestos de temporada e por isso este ano de 2021 quer entrar o mais forte possível, até porque havendo alterações significativas nos monolugares deste ano, a maior parte transita de 2020. Até aqui, tradicionalmente, a Red Bull tem começado atrás da Mercedes e vai recuperando competitividade durante o ano, mas pelo menos agora estão avisados, e querem entrar fortes. Resta saber quem está a trabalhar melhor neste período, pois sendo verdade que a Mercedes parou cedo o desenvolvimento do W11, será curioso perceber como tudo estará no regresso, em março.

Por outro lado, um bom sinal por parte da Red Bull é a Honda, que tem vindo a progredir, e apesar das unidades de potência nipónicas ainda não estarem ao nível das da Mercedes, estão cada vez mais perto, e isso podem ser boas notícias para a F1.