Fórmula 1: Que piloto mais o impressionou?

Nem sempre quem vence o maior número de corridas ou vence o campeonato é o “piloto do ano”. Pode sê-lo em termos estatísticos e no que verdadeiramente interessa, o que conquistou os títulos, mas isso não impede que quem olha para a Fórmula 1 como um todo não possa ter outros pilotos que o tenham impressionado.

E este ano há muitos exemplos. Claro que tendo em conta os recordes que bateu, Lewis Hamilton terá impressionado muita gente, até porque não o fez só dentro da pista, ao ligar-se a movimentos como o Black Lives Matter.

Claro que Pierre Gasly e Sergio Pérez também se destacaram, ao obterem as suas primeiras vitórias na F1, e apesar de ter tido apenas uma oportunidade, é lógico que George Russell impressionou muita gente.

Lando Norris foi outro piloto que recompensou a confiança a longo prazo colocada nele por parte da McLaren, obteve o seu seu primeiro pódio, somando quase o dobro do número de pontos que conseguiu na sua época de estreia e terminando apenas a oito pontos do seu companheiro de equipa, o mais experiente, Carlos Sainz. Uma dupla com uma prestação crucial para que a McLaren garantisse o terceiro lugar no campeonato de construtores. Max Verstappen quase nunca desilude, Charles Leclerc fez algumas maravilhas com o Ferrari SF1000, dois pódios, Daniel Ricciardo também fez uma grande época. Mas diga-nos, que piloto mais o impressionou?