Fórmula 1: Que piloto deve substituir Nikita Mazepin? – sondagem | AutoSport

A Haas anunciou a rescisão unilateral do contrato de Nikita Mazepin, assim como o fim da parceria comercial com a Uralkali, o patrocinador principal da equipa até agora.

A equipa não anunciou ainda o substituto de Mazepin, mas isso deverá ocorrer logo no início da próxima semana, já que no dia 10 de março iniciam-se mais 3 dias de testes de pré-temporada. Pietro Fittipaldi é o piloto mais bem colocado para assumir o lugar, pois conhece bem a equipa, tem mais de 7000 km de testes feitos, é o piloto com mais tempo de simulador no novo VF-22 e seria a opção que garantiria mais estabilidade à equipa no imediato. Mas há mais hipóteses.

Antonio Giovinazzi, que perdeu o seu lugar na Alfa Romeo no final da época de 2021; Oscar Piastri, que é piloto de reserva e testes da Alpine, e que está para já ‘tapado’ apesar de, nos últimos anos, ter ganho tudo o que havia para vencer nas séries juniores; o eterno Nico Hulkenberg, sempre apontado como substituto em várias equipas e por vários motivos; Robert Shwartzman, piloto de teste da Ferrari; Colton Herta, que é apontado como possível escolha da Andretti Autosport caso consiga entrar na Fórmula 1, pode ser desviado para a Haas, equipa norte-americana.

O que pretendemos é saber a opinião dos nossos leitores acerca do piloto que deveria substituir Mazepin, podendo escolher um destes acima mencionados ou outro que não consta das opções.

