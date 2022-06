Fórmula 1: Que futuro para Daniel Ricciardo na McLaren? – Resultados Sondagem | AutoSport

Daniel Ricciardo entrou na McLaren na esperança de se juntar a uma equipa que lhe permitisse lutar por vitórias a curto prazo e títulos a médio prazo. Mas a realidade tem sido mais sombria. O australiano não tem conseguido mostrar o que fez dele um dos melhores pilotos da grelha e parece perdido. Está muito longe do rendimento de Lando Norris e Zak Brown já lançou o aviso… se não melhorar a sua presença não é garantida.

A McLaren parece estar a fazer tudo o que pode para dar as ferramentas ao #3 para mostrar o que todos esperam dele. O próprio Ricciardo disse no ano passado que o apoio da equipa foi fundamental. Mas os resultados deste ano são iguais aos do ano passado. Piores até, pois Ricciardo não consegue ter o mesmo andamento de Norris e ambos enfrentam uma máquina nova. Ricciardo teve o azar do seu lado e perder a segunda semana de testes devido à COVID custou caro, mas nesta fase, Ricciardo deveria estar bem mais próximo de Norris.

Assim, é normal que as dúvidas se adensem e que a saída do australiano seja cada vez mais equacionada.

Questionados os leitores do AutoSport, 58,4% são da opinião que o piloto ser afastado da McLaren, não tendo capacidade para dar a volta à situação, enquanto 41,6% que Ricciardo deve cumprir contrato até ao final e ter mais uma oportunidade de provar o que vale.

Pensando no caso de Ricciardo sair da McLaren, Pierre Gasly surge como o nome mais votado pelos nossos leitores para substituir o australiano (55,3%), seguido de Oscar Piastri (20,6%) e Pato O´Ward (12,8%).

Vox Pop:

Pity: “Eu ainda acredito no Ricciardo, pelo que espero que continue mas, se não continuar, voto no Gasly. Os americanos citados, podem ser muito bons na Indy, mas isso não significa que se adaptem à f1. Piastri também seria uma boa opção, mas ainda o vejo na Alpine.”

Scb: “Não acredito numa substituição durante o ano. Das alterações, a única que via com potencial efeito positivo imediato seria Gasly. Piastri uma aposta de futuro…mas é Alpine. Os pilotos da Indy são uma incógnita. Até poderão ser bons pilotos, especialmente o Palou, mas teriam de cumprir um programa de preparação intenso e não uma entrada às 3 pancadas que não serviria ninguém.”

iluminaty_luz2022_gmail_com: “Acho que este assunto não deveria ter vindo para fora Zack acho que esteve mal neste capitulo, isto é nitidamente um assunto interno faz todo o sentido para proteger o piloto… Depois acho que RIccI tem a capacidade de dar a volta , o problema não deve ser motivação mas deve ter haver com o carro não deve estar ao estilo da sua conduição, só pode ser… O caso da RB Perez está andar melhor que Vers , e Russel está melhor que Hamilton… O problema é que Ricci tem um salário elevado e tem que justificar e retribuir em pontos… Mas vamos ver ele é um excelente rapaz espero que tenha o melhor…Não acredito troca durante a época, poderá acontecer para o ano…”