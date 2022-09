Fórmula 1: Quatro estreantes em pista durante o GP de Singapura | AutoSport

O regresso do Grande Prémio de Singapura está agendado para o fim de semana de 30 de setembro a 2 de outubro, mais de dois anos depois da última corrida de Fórmula 1 no circuito citadino de Marina Bay, uma paragem causada pela pandemia. Por isso, quatro dos 20 pilotos do pelotão farão a sua estreia nesta prova, podendo ainda passar a serem cinco, no caso de Alexander Albon não estar em condições físicas de pilotar o Williams FW44 nas ruas de Singapura.

O companheiro de Albon, Nicholas Latifi, será um dos estreantes depois de saber que não terá lugar na equipa de Grove em 2023, como anunciado hoje de manhã, e na sua terceira época na Fórmula 1. Além de Latifi, também Mick Schumacher, Yuki Tsunoda e, claro, Guanyu Zhou vão fazer a sua estreia em Marina Bay.

Como referimos anteriormente, também Nyck de Vries pode juntar-se a este ‘mini-pelotão’, caso substitua Alexander Albon novamente aos comandos do carro da Williams.