Fórmula 1: Qualificação é o ponto franco de Guanyu Zhou | AutoSport

A passagem por Miami não correu de feição à Alfa Romeo. Valtteri Bottas teve o quinto lugar nas mãos, mas errou nas voltas finais e terminou a corrida em sétimo, já depois de ter tido um acidente nos treinos livres. A sessão de qualificação correu muito bem ao finlandês, no entanto o seu colega de equipa, Guanyu Zhou foi eliminado ainda na Q1, quando a equipa acreditava ser possível chegar à Q2. O piloto acabaria por ter de abandonar a prova de domingo passado devido a uma fuga de água.

Xevi Pujolar, líder da equipa de operações de pista da Alfa Romeo acredita que o ponto fraco de Zhou continua a ser a qualificação, o que ficou comprovado em Miami mais uma vez.

“O único problema é a qualificação”, disse Pujolar. “Tinha potencial para, pelo menos, entrar na Q2. Ele sabe disso”.

Zhou teve uma oportunidade na qualificação, mas apanhou vários adversários em pista e teve de abandonar a sua última tentativa de volta rápida. Como Pujolar afirmou, o piloto sabe onde tem de melhorar. “Sei muito bem em que áreas ainda tenho que fazer alguma coisa. Só tenho de ser melhor da próxima vez”, salientou Zhou no final do GP de Miami.

O engenheiro da Alfa Romeo acredita que se não fosse o problema no carro, o piloto poderia ter alcançado posições pontuáveis no final da corrida. “Estamos bastante confiantes de que teríamos terminado nos pontos [em Miami] se não tivéssemos que abandonar”, concluiu Pujolar.