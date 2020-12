Fórmula 1: Qual a melhor história de 2020?

Como quase sempre, uma temporada de Fórmula 1 encerra várias histórias muito interessantes durante o ano. Não faltaram bons temas, acima de todos a pandemia que colocou em causa a própria realização da própria competição. Na sequência disto, o Projeto Pitlane, que levou equipas de F1 a aproveitar o seu know how para desenvolver ventiladores que salvassem vidas, e isto não sucedeu só no Reino Unido pois também a Ferrari desviou recursos e conhecimentos na luta contra a pandemia global.

Para lá da pandemia, do ponto de vista português o regresso da Fórmula 1 ao nossos país é um facto incontornável. Provavelmente a história mais impressionante do ano foi ver Romain Grosjean sair do seu carro em chamas e também, ver o heroísmo do Dr. Ian Roberts no Bahrein, a ajudá-lo, muito perto do enorme fogo que deflagrou. Como se sabe, os médicos existem para salvar vidas, mas raramente são chamados a pôr-se em perigo a si próprios enquanto o fazem.

A vitória de Sergio Pérez na penúltima corrida do ano, uma estreia para a Racing Point, que colocou dois pilotos no pódio, é um momento marcante, mas o facto de George Russell ter tudo uma oportunidade de mostrar o que é capaz ao volante de um Mercedes W11 suscitou muita atenção, ainda mais porque perdeu uma vitória quase certa, que merecia, isto para além de ter ofuscado Valtteri Bottas.

Por fim, o declínio da Ferrari, depois de se ter ficado a saber que a FIA não lhe permitiria ter o mesmo motor de 2019 e ainda a luta do 2º pelotão entre a McLaren, Racing Point e Renault. Houve outros momentos interessantes, ou mesmo assustadores, como a carambola de Mugello. Pelo lado positivo a vitória de Pierre Gasly em Monza, ou mesmo a primeira volta de Kimi Raikkonen em Portugal. E para si, qual foi a melhor história de 2020?