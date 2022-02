Fórmula 1: Público permitido nos últimos 2 dias de testes do Bahrein | AutoSport

Os testes de pré-temporada da Fórmula 1 serão divididos em duas sessões de 3 dias cada, a primeira no circuito Barcelona-Catalunha (23 a 25 de fevereiro) e a segunda sessão no Bahrein (10 a 12 de março).

Os três dias de testes em Barcelona não serão transmitidos e m direto, nem haverá acesso ao live timing, para além de não ser permitido a entrada de público nas bancadas do circuito catalão. No entanto, no Bahrein os fãs poderão ver os novos monolugares de 2022 pela transmissão em direto e será permitida a entrada de público, mas apenas nos 2 últimos dias da sessão. Assim, os primeiros fãs a ver ao vivo as máquinas deste ano, só o poderão fazer a 11 de março.

Testes de pré-temporada:

23 a 25 de fevereiro – Circuito Barcelona-Catalunha

10 a 12 de março – Circuito Internacional do Bahrein