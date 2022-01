Fórmula 1: Prosseguem as obras no circuito Barcelona-Catalunha | AutoSport

O Circuito de Barcelona-Catalunha, à semelhança de Spa-Francorchamps, sofre obras de melhoramento, não tão profundas como no traçado belga.

Após a publicação de novas imagens dos trabalhos, é possível ver o avanço das obras na zona da curva 4, o local onde Lewis Hamilton e Nico Rosberg bateram durante o GP de Espanha. O circuito catalão renovou contrato com a Fórmula 1 recentemente e continuará a ser o palco da corrida espanhola até 2026.

Hardworking at the paddock and turn 4, where the former protection wall has been demolished! ⛏👍 pic.twitter.com/l7aw5A5TyD