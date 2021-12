Fórmula 1: Proposta com Seis Sprint em 2022 enviada às equipas | AutoSport

O Motorsport.com avançou hoje que foi apresentada na Arábia Saudita uma proposta da Fórmula 1 às equipas com seis eventos que podem receber o formato sprint em 2022. A proposta entrará agora numa fase de discussão.

Fontes ligadas às equipas revelaram à publicação que a Fórmula 1 prefere os GPs do Bahrein, Emilia Romagna (Imola), Canadá, Áustria, Países Baixos e Brasil para receber o formato.

As discussões vão também incidir sobre o aspeto financeiro. As equipas estão de acordo com a realização do formato Sprint, mas existem divisões entre as estruturas sobre como a F1 deve compensar as equipas. Umas preferem um aumento do limite orçamental, outras preferem receber apenas o dinheiro, mantendo o teto do orçamento anual. De qualquer forma, a compensação deve ser de 500 mil dólares por cada sprint e sem acordo nesta matéria, o formato não avança.