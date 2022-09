Fórmula 1: Projeto da Red Bull Powertrains é “impressionante”, diz Max Verstappen | AutoSport

A Red Bull prepara-se para consolidar a sua presença na Fórmula 1 como fabricante de unidades motrizes em 2026. Sem influência da Porsche depois do fim das negociações entre as duas partes, a Red Bull Powertrains vai enfrentar Audi, Mercedes, Ferrari e Renault ao produzirem os seus primeiros motores dentro do seu campus de Milton Keynes.

Para o campeão em título da Fórmula 1, Max Verstappen, o projeto da estrutura é impressionante que promete resultados bons para o futuro da equipa.

“É bastante impressionante o que estão a fazer neste momento, e o que está para vir. Já falei com Christian [Horner] da última vez que estive na fábrica que da próxima vez que lá estiver, vamos até lá e ver o que se passa”, disse o piloto em Monza sobre o novo edifício da Red Bull Powertrains.

Verstappen elogiou o esforço dos responsáveis da estrutura em colocar cada vez mais gente com experiência no projecto. “É algo que não se pode subestimar, e penso que estamos a lidar bem com isso, mas, claro, ainda temos de esperar e ver em 2026 como vai correr. Todos estão muito positivos e motivados. Os novos funcionários que entraram, estão realmente entusiasmados e é uma nova oportunidade para eles. Parecem muito motivados para criar algo espantoso. É bom ter o empenho de muitas pessoas importantes na equipa, não só do lado do motor, mas também nos responsáveis da equipa. Quando há este tipo de compromisso, pode-se ver que a motivação é realmente elevada”, concluiu.