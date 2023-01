Fórmula 1: Projeto Andretti/Cadillac já tem acordo com fornecedor de motores | AutoSport

Após o anúncio da parceria entre Andretti Autosport e Cadillac no projeto para entrada na Fórmula 1, o presidente da General Motors Mark Reuss afirmou que este projeto já tem um acordo com um fornecedor de unidades motrizes, embora se recuse a identificá-lo.

“Temos um acordo assinado com um fornecedor de unidades motrizes para começar”, respondeu Reuss quando a questão foi levantada, acrescentando que, à medida que o tempo for passando já na Fórmula 1, o fabricante norte-americano pode “trazer muitos dos seus conhecimentos”.

Na altura em que Andretti negociou com a Sauber para a aquisição da equipa suíça, foi conhecido o acordo com a Renault para o fornecimento de unidades motrizes, mas a forte ligação com a Honda, numa altura em que os nipónicos estão interessados no regulamento de 2026, pode ter repercussões na Fórmula 1, apesar de serem adversários da GM em competições nos EUA, como garantiu o presidente do grupo.

“Temos uma grande parceria com a Honda”, admitiu Reuss. “Também competimos contra a Honda em séries como a IndyCar. Portanto, temos esse respeito natural e relacionamento, o que não é de todo problemático. Falaremos sobre o motor numa data posterior”.