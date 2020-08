Fórmula 1: Proibição do ‘party mode’ pode ser adiada

O responsável máximo da Honda na F1, Toyoharu Tanabe revelou que é possível que a interdição do ‘party mode’ seja adiada. Já se sabe desde a passada semana que a FIA quer proibir os modos especiais de motor em qualificação na F1, mas Tanabe diz agora que os pormenores da proibição ainda não estão decididos: “Depende ainda do conteúdo dos regulamentos e do controlo”, começou por dizer, quando questionado se a proibição iria ajudar, ou dificultar a Honda: “Se disser que a Mercedes vai perder algo, então a Honda pode dizer que isso é bom para nós. Mas, neste momento, não tenho a certeza disso”.

Já o Diretor de Corrida da FIA, Michael Masi, diz que o plano passa por colocar a proposta de diretiva técnica em marcha antes da próxima corrida na Bélgica: “Os detalhes estão a ser considerados, e Honda faz parte dessas discussões. Vamos falar sobre os regulamentos, como serão monitorizados, o que os fabricantes pensam. Se as opiniões das equipas e dos fabricantes coincidirem, será a partir da Bélgica, mas se não, será adiado”.