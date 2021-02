Fórmula 1 procura novos formatos de GP mas assegura que deve preservar-se o ADN

Chloe Targett-Adams tem sido nos últimos tempos uma voz bem audível da Fórmula 1. É colaboradora da disciplina há mais de uma década, e ocupa agora o cargo de Diretora Global de Promotores e Relações Comerciais, liderando e gerindo as operações de promoção das corridas. Anteriormente ocupou o cargo de Conselheira Sénior na empresa, trabalhando em todas as atividades comerciais da F1, a nível global.

Desta feita, abordou as preocupações relativas à tentativa que a F1 está a fazer de testar novos formatos para os fins de semana de Grande Prémio.

Como se sabe, foi formado um grupo de trabalho para propor regras para as corridas extra, que, a ser aprovadas, terão lugar aos sábados, em três Grandes Prémios deste ano, de modo a perceber-se se o sistema é válido. Os pilotos prepararam uma proposta semelhante, com corridas de sprint, e grelha invertida, mas todos são cautelosos face à forma como isso pode impactar o espetáculo e a ‘herança’ da disciplina. Por exemplo, Sergio Pérez, piloto da Red Bull entende que “é um pouco arriscado”, sendo de opinião que a F1 não deve adulterar o seu ADN.



Já Chloe Targett-Adams, assume que a F1 é sensível a essas preocupações, o ADN da F1 tem que ser mantido, mas vê no sistema “uma forma muito interessante de atualização do formato”, pois entende que preserva o ADN da F1. Resta saber o que dali vai sair. As experiências estão previstas para ser feitas no Canadá, Itália e Brasil.