Fórmula 1: Problemas técnicos no teste da Pirelli e Alpine | AutoSport

Daniil Kvyat esteve de volta à pista para uma sessão de testes dupla com a Alpine e a Pirelli. O piloto russo esteve em Magny Cours com um monolugar da Alpine para testar os novos compostos da Pirelli para piso molhado. O primeiro dia de testes, dedicado aos novos pneus intermédios da marca italiana correu como programado, mas no segundo dia, quando deveriam ser testados os pneus de chuva, a sessão teve de ser encurtada devido a um problema técnico ainda não confirmado pela Alpine. O piloto completou apenas 21 voltas ao traçado francês, enquanto no dia anterior deu 70.

A Alpine não confirmou o motivo técnico que não permitiu a conclusão do teste e a Pirelli vai ainda anunciar quando pode ser compensada o resto da sessão de testes.