Fórmula 1: problemas nos travões atrasou desenvolvimento do McLaren MCL36 | AutoSport

Quando o McLaren MCL36 se fez à pista nos 3 dias de testes de pré-temporada no Bahrein, foi visível que a equipa tinha dado um passo atrás depois de uma boa bateria de testes na Catalunha duas semanas antes. Afetados por problemas de arrefecimento dos travões dianteiros, a equipa teve que procurar rapidamente soluções, mas na primeira corrida do ano os resultados foram maus e como seria de esperar, a demanda está a provocar um atraso no desenvolvimento planeado do carro.

Andreas Seidl, chefe de equipa da McLaren, explicou que “a equipa estava muito, muito ocupada em se concentrar totalmente nesta missão”. Em declarações ao Motorsport.com, Seidl admitiu que o foco na questão urgente dos travões, “retirou muita capacidade para fazer em paralelo outras coisas, precisamos de um compromisso”. Ainda assim, Seidl mostrou-se satisfeito com algumas atualizações trazidas para o Bahrein e Arábia Saudita. “Estamos satisfeitos, por exemplo, com a asa traseira que temos, que utilizamos no Bahrein e que utilizamos também aqui”.

Para o responsável da McLaren, o MCL36 no geral é uma boa plataforma, mas neste momento precisa de mais trabalho. “Simplesmente não temos o desempenho suficiente, não temos aderência suficiente, o que no final é resultado da falta de aderência mecânica, mas ao mesmo tempo, carga aerodinâmica sobre o carro. E é nisso que estamos a trabalhar neste momento na fábrica, para ver como podemos acrescentar muito mais desempenho o mais rapidamente possível, ou trazer mais desempenho ao carro com peças novas. Penso que o carro está a funcionar. Não há um problema específico, quando se ouvem os comentários também dos pilotos, em termos de equilíbrio. Por isso, penso que temos uma plataforma saudável”.