Fórmula 1: Problemas no McLaren MCL36 não será de fácil resolução, diz Lando Norris | AutoSport

A McLaren sofreu ontem problemas de sobreaquecimento dos travões, obrigando Lando Norris a efetuar poucas voltas no circuito de Sakhir. Embora não se tenha notado hoje qualquer problema, o britânico ainda só completou 29 voltas até agora.

Existem alguns relatos que dão conta de peças que vão chegar hoje de Woking e serão utilizadas no monolugar apenas amanhã, que deverão ajudar, mas Norris tem dificuldades em acreditar na solução deste problema tão facilmente.

“Penso que hoje [quinta-feira] tivemos apenas problemas com os travões. Tão simples como isso. O problema exato, não tenho muita certeza, mas sim, com estas temperaturas, não nos permitiram fazer muitas voltas, pelo menos. Coisas que estamos a tentar resolver para os próximos dias. Não vai ser uma solução fácil, por isso vamos ver o que podemos fazer, mas toda a gente está a trabalhar arduamente para arranjar alguma coisa”, afirmou o piloto à F1.com, acrescentando que “não é algo assim tão fácil de corrigir. Por isso, vamos chegar a compromissos e coisas aqui e ali para nos permitir fazer mais voltas, com certeza. Os rapazes já estão a trabalhar nisso, por isso não tenho muita certeza – estava apenas a pilotar o carro, mas sim, muito trabalho para fazer.”

A McLaren não começou a segunda bateria de testes de pré-temporada da melhor forma, ao contrário do que aconteceu em Barcelona. A equipa não teve Daniel Ricciardo disponível nem ontem, nem hoje e surgiu este problema nos travões, que têm colocado sérios desafios à estrutura britânica.