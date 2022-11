Fórmula 1: Problemas no carro de Alonso são coincidência, garante Otmar Szafnauer | AutoSport

Mais um abandono para Fernando Alonso esta época. Durante o Grande Prémio do México, quando estava na frente do segundo pelotão, o piloto espanhol teve de encostar e desistir da corrida pela quinta vez esta temporada. Em comparação, Esteban Ocon apenas desistiu por duas vezes e só os pilotos da Alfa Romeo se aproximam dos números de Alonso, com Valtteri Bottas a desistir por seis vezes por problemas técnicos) e Zhou Guanyu com seis desistências (cinco por problemas técnicos). A fiabilidade do carro de Alonso já motivou queixas do espanhol, que já disse que “é sempre o carro 14 que avaria”.

Otmar Szafnauer garantiu que no México o A522 do piloto espanhol teve um problema na unidade motriz e que “não temos as mesmas pessoas a preparar o motor Esteban ou o motor Fernando, todos se misturam”, negando que seja por uma questão de trabalho da equipa. O responsável da Alpine recordou que quanto estava na “Honda, não me consigo lembrar de quantas falhas de motor o Takuma Sato teve, penso que 13 num ano, e Jenson [Button] não teve nenhuma. Zero”.

Szafnauer reforçou a ideia de ser uma coincidência o facto de Alonso ter tido mais problemas terminais no seu carro do que o companheiro de equipa, explicando que não encontraram nenhuma razão para isso ter acontecido, admitindo porém, que a equipa partilha da frsutração de Alonso e que “os pontos estavam garantidos, ninguém o estava a pressionar e isso torna a situação ainda mais frustrante”.

Apesar do motor utilizado no México “nunca mais voltar” ao monolugar do espanhol, a equipa deverá poder montar uma unidade motriz das já utilizadas durante a época, escapando Fernando Alonso a mais uma penalização nas duas restantes corridas e numa fase crucial da luta entre Alpine e McLaren.